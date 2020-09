Famke Louise bedoelde oproep niet zo, wil medeleven van kabinet

YouTube-ster Famke Louise bedoelde haar oproep #Ikdoenietmeermee niet zoals ze hem maandagavond op sociale media uitsprak. Zij wil haar volgers niet oproepen om de coronaregels van de overheid niet meer te volgen, zoals zij wel zei in haar filmpje. Maar zij wil graag dat het kabinet meer medeleven toont naar de jongeren die niet meer kunnen doen wat zij willen en naar de mensen die zich zorgen maken.

Dat stelde Famke Louise dinsdagavond in het programma Jinek. De YouTube-ster, die ruim een miljoen volgers heeft, kreeg het afgelopen etmaal veel kritiek na haar oproep. Zij had op een blaadje opgeschreven wat zij wilde zeggen in Jinek maar kwam desondanks nauwelijks uit haar woorden.

De YouTuber stelde onder meer dat de eerste lockdown geen effect had. Zij werd weersproken door viroloog Diederik Gommers, die aan tafel zat. Verder stelde Famke Louise dat het kabinet met de maatregelen meer de jongeren treft dan andere generaties. "De ouderen zoeken ook de horeca op en houden zich ook niet aan de anderhalve meter", aldus Famke Louise.

Respect voor de doden

NRC meldde dinsdag dat het initiatief voor de hashtag #Ikdoenietmeermee uit de koker van Willem Engel van Viruswaanzin kwam. Famke Louise stelde te zijn gevraagd door rapper Bizzey. "Ik dacht: ja, ik ga meedoen. Ik heb hier een sterke mening over", aldus de YouTube-ster. Toen Jinek haar vroeg wat die mening was, stelde Famke Louise dat zij geloofde dat corona bestaat en dat zij veel respect voor de doden en de mensen in de zorg heeft. "Ik bedoelde niet dat ik overal schijt aan heb. Maar er zijn gewoon op dit moment dingen die niet kloppen."

Zij beklemtoonde niet te willen oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Op de vraag waarom zij de boodschap op YouTube dan wel zo geformuleerd had, wist zij geen antwoord te geven. "We hadden deze hashtag nodig om de aandacht te trekken. Anders had ik nu hier niet aan tafel gezeten", aldus Famke Louise. Zij is boos omdat haar vader, die piloot is, nu niet kan werken door de coronacrisis, vertelde zij ook.