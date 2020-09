Famke Louise komt tot inkeer: ‘Niet mijn beste dag’

Famke Louise komt terug op haar eerdere Instagrambericht waarin ze onder de hashtag #ikdoenietmeermee min of meer aangaf zich niet meer aan de coronaregels te willen houden. Ze heeft de video offline gehaald en biedt haar excuses aan. “Het was al met al niet mijn beste dag,” schrijft ze.

De 21-jarige zangeres zat dinsdagavond bij Jinek als vertegenwoordiger van een groep influencers en artiesten, die allemaal opriepen om de coronamaatregelen te boycotten. Onder meer Bizzey, Tim Douwsma, Brace, dj Mental Theo en Thomas Berge verkondigden die gevaarlijke boodschap.

Maar vooral Famke Louise kwam in de spotlights te staan. Het getuigt van moed om ten eerste bij Jinek omringd door oude, wijze mannen, je verhaal te doen en ten tweede om een dag later zo de hand in eigen boezem te steken. ‘Ik was zenuwachtig en heb niet mijn verhaal kunnen doen zoals ik dat graag wilde’, schrijft Famke op Instagram. ‘Ik ben geen wetenschapper, arts, viroloog of politicus en dat heb ik ook nooit beweerd. Het is nooit mijn intentie geweest om mensen aan te sporen laconiek om te gaan met de coronamaatregelen.’

Ze staat niet meer achter haar boodschap. ‘Ik ga even een stap achteruit doen, reflecteren en op zoek naar iemand om mij te onderwijzen over deze situatie. Ik hoop dat jullie mij de ruimte gunnen om te kunnen groeien. Mijn excuses aan allen die zich gekwetst of verward hebben gevoeld en ik beloof om beter mijn best te doen.’