Waarom Wopke Hoekstra zijn Liselot weer niet kan trouwen

Het zijn drukke tijden voor minister Wopke Hoekstra en zijn partner. “Mijn verloofde Liselot is huisarts”. De twee zijn al lang samen, hebben twee kinderen, maar trouwen kwam er niet van. Hij vertelt het ND waarom

‘Ja, de eerste keer was een paar jaar geleden, door de ziekte van onze jongste zoon. In 2016 kreeg ons jongste kind leverkanker.

Afgelopen Kerst hadden we besloten dat we op 4 juli zouden gaan trouwen. Dat idee hebben we dit voorjaar al verlaten. Daarna kwam het plan om het heel klein in augustus te doen, met onze kinderen, directe familie, ambtenaar van de burgerlijke stand en de dominee. Maar ook uit dit plan hebben we een paar dagen van tevoren de stekker getrokken. Liselot belde mij na de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge in augustus, toen de aantallen weer flink begonnen op te lopen. We vonden het gewoon geen goed idee het door te laten gaan.’

U had er geen zin meer in?

‘Dat was het niet zozeer. Voor een deel was het een instinctieve keuze, en voor een deel rationeel. Dat heeft ook te maken met de rol en de baan die ik heb.’ Als hij een vervolgvraag vermoedt over de bruiloft van zijn collega-minister Ferd Grapperhaus die wel doorging, maakt hij duidelijk dat hij daar geen oordeel over wil geven. ‘Ik wil verschillende afwegingen niet tegenover elkaar plaatsen.’

En nu met Kerst trouwen?

‘Dat heb ik optimistisch geroepen. Maar daar kwam thuis een realistische reactie op: niemand weet hoe dan de vlag erbij hangt.’