Familie veilt fatale spuit van Michael Jackson

Aan alles valt geld te verdienen, dus ook aan de injectiespuit waar Michael Jackson zijn laatste definitieve shot mee nam.

Nichtje Marsha Stewart was in het huis toen Michael de laatste dosis propofol nam.

Toen alarm werd geslagen omdat Michael in zijn slaapkamer niet meer leek te ademen, had zij de tegenwoordigheid van geest het laatste spuitje dat Dr. Murray zijn patiënt destijds gaf, bij zich te steken en van de plaats delict te laten verdwijnen. Elf jaar lang wist niemand waar die spuit en injectienaald zich bevonden, of zelfs maar dat ze bewaard waren gebleven. Nu komt Marsha Stewart er ineens mee op de proppen. Volgens een eerste reactie van het trotse veilinghuis dat het gruwelijke item te koop gaat aanbieden, kleeft er zelfs nog een beetje bloed aan de naald.

Het macabere object wordt straks ingezet op 2150 euro.