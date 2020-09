BN’ers sturen brief aan financiële sector om vee-industrie

Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection roept samen met BN'ers en organisaties via een open brief de Nederlandse financiële sector op te stoppen met investeren in de vee-industrie.

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zoals ING, Rabobank, ABP en Allianz investeren en beleggen direct en indirect miljarden in dieronvriendelijke praktijken, stellen de briefschrijvers. "Niet alleen met dierenleed tot gevolg, maar ook met gevolgen voor ons klimaat, biodiversiteit en gezondheid. Vandaar de oproep: bescherm de dieren, bescherm de planeet."

Onder anderen Loretta Schrijver, Ruben van der Meer, Guido Weijers, Diggy Dex, Tommy Wieringa, Pieter Derks, Milouska Meulens en Lize Korpershoek ondertekenden de brief. Naast World Animal Protection onderschreven zestien maatschappelijke organisaties de oproep.

De groep vraagt de financiële sector om verantwoord te investeren, in een systeem dat diervriendelijk, meer plantaardig en duurzaam is. Zo moet er ruimte zijn voor natuurlijk gedrag, moet de productie en consumptie van dierlijke producten per 2040 gehalveerd zijn en moet er een overgang naar duurzame kringlooplandbouw komen.