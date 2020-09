Robèrt van Beckhoven werd emotioneel bij Heel Holland Bakt Kids

Meester Patissier en Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven kreeg het soms even te kwaad bij de opnames van het programma Heel Holland Bakt Kids, dat vanaf zaterdag te zien is. De 59-jarige Robèrt vertelt in een interview met het AD dat hij het soms lastig vond om de kinderen te jureren, omdat die soms emotioneel werden als er iets niet helemaal gelukt was. "Dan moet ik zelf ook even een brok wegslikken."

"Je moet tactisch blijven tijdens het jureren. Eerst de plussen en dan de eventuele minnen benoemen. Dus: ‘Wat een leuk idee en wat ziet het er prachtig uit. Goh, best veel werk hè? Maar stond hij wel lang genoeg in de oven? Hij plakt een beetje.’ Een kind kan dan, net als een volwassen bakker, wel emotioneel worden," aldus Robèrt.

De opnames waren volgens Van Beckhoven 'een vrolijke boel', ook al moest er rekening gehouden worden met de coronamaatregelen. "Iedereen hield keurig afstand en Janny van der Heijden, André van Duin en ik liepen met aparte spatschermpjes rond die we zelf vasthielden, voor tijdens de korte interviews."

Het was soms wel lastig om de aanwezige ouders tot een halt te roepen, omdat die in hun enthousiasme geneigd waren de boel over te nemen. "Kinderen mogen niet aan de ovens komen of iets snijden, daar helpen de ouders bij. Het kind maakt het beslag, papa snijdt de taart door en het kind vult hem vervolgens weer. Doet die papa teveel, krijgt hij een spreekwoordelijke gele kaart. Het kost je een punt bij de beoordeling."

Volgens Robèrt ligt het niveau van de kinderen behoorlijk hoog. "Ja, daar ga je nog van schrikken. Sommige kinderen zouden zo kunnen meedoen aan de volwassen versie."