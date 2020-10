Diederik Gommers debuteert op Instagram: ‘Geweldig dat u dit doet’

Diederik Gommers (56) is lid geworden van Instagram, nadat gisteren al bekend werd dat hij een coronacampagne start met Famke Louise. Alles om jongeren ervan te overtuigen zich aan de coronaregels te houden.

Dat het voor de sympathieke voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care even zoeken is, blijkt wel uit zijn eerste post: ‘Hallo iedereen’, begint Gommers. ‘Een Instagram-pagina stond niet bepaald op mijn to do list, maar ik merk dat het een mooi platform is om bepaalde zaken te delen en bespreken. Dat zal ik hier dan ook doen, en heel misschien een keer een foto van een speciaalbiertje. Werkt dat zo?’ vraagt de man, die zoveel lof kreeg voor zijn gesprek met Famke Louise vorige week bij Jinek, zich vertwijfeld af.

Kennelijk werkt het zo. Het eerste bericht leverde hem in no time 11.000 volgers op. Na het tweede bericht gaat de teller richting de 20.000. Bij een foto van hemzelf en Famke Louise schrijft Gommers: ‘Een erg relaxt gesprek, met een glimlach. We gaan er samen voor zorgen dat de vragen bij de jeugd op de juiste manier beantwoord worden. Mooi om te zien hoe zinvol een gesprek kan zijn!’

Er wordt enthousiast gereageerd. ‘Geweldig dat u dit doet. Met uw opbouwende positiviteit slaat u bruggen die niemand anders lijkt te kunnen slaan’, schrijft iemand. Een ander meldt: ‘Bewondering en respect voor de manier waarop u zonder oordeel naar ieders mening luistert’.

Zelf volgt Gommers nog maar zes accounts, waaronder die van Famke Louise en het Erasmus MC. Gisteravond werd bekend dat hij samen met de zangeres een campagne begint om jonge mensen te informeren over de coronacrisis. Ook gaan ze mondkapjes verkopen waarvan de opbrengst gaat naar mensen die financieel geraakt zijn door de crisis.