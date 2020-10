Amsterdamse politie vertelt wat er écht gebeurde in restaurant van man Katja

Katja Schuurman is woedend op de Amsterdamse politie, die het zomaar waagde om het restaurant van haar man Freek van Noortwijk een officiële waarschuwing te geven op zaterdagavond om 22.03 uur. De gasten zouden al met hun jassen aan bij de deur staan. De politie zegt iets heel anders.

Aan RTL Boulevard laten ze weten: “Onze boa’s en agenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving. Dat doen ze vaak in alle redelijkheid. Ook in dit geval: in de zaak zaten om 22.03 uur nog enkele klanten aan tafel. De eigenaar of bedrijfsleider is daar door onze boa’s op aangesproken. De eigenaar liet weten dat iedereen snel zou vertrekken. Toen dat na tien minuten nog steeds niet was gebeurd werd er een waarschuwing geschreven, met daarop het tijdstip van de eerste constatering van een overtreding.”

Katja deelt na het bericht nog een filmpje van meer dan een uur later bij Freeks andere eetgelegenheid Guts. Agenten zagen er nog licht branden en mensen zitten en dus gingen ze informeren. De bedrijfsleidster legt hen uit dat het personeel er nog een drankje doet. Dan stopt het filmpje, maar volgens de politie liep het daarna uit de hand. De agenten werden beledigd, waarna een identiteitscontrole volgde en nogmaals werd gesommeerd de lichten uit te doen.

Katja Schuurman hoeft dus niet zo verongelijkt te doen. Ook de restaurants van haar man moeten zich gewoon aan de coronaregels houden.