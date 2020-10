Geschrokken koning breekt zijn vakantie af

De afgelopen uren is van alle kanten zware kritiek geuit op het koninklijk gezin dat het juist achtte een weekje naar de zon in Griekenland te gaan nu van Nederlanders wordt gevraagd zo veel mogelijk thuis te blijven.

Hij kiest eieren voor zijn geld en komt weer terug.

“We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons”, laat het koningspaar weten.

„We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID-19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”