Desperate Housewife Felicity Huffman wil paspoort terug na omkoopschandaal

De advocaten van Felicity Huffman hebben de autoriteiten gevraagd het paspoort van de actrice aan haar terug te geven. Dat moest zij inleveren als onderdeel van haar straf voor haar betrokkenheid bij een groot universiteitsschandaal vorig jaar.

Huffman, bekend van onder meer serie Desperate Housewives, zat vorig jaar oktober iets minder dan twee weken vast in een gevangenis in Californië na een veroordeling voor omkoping. Ze had 15.000 dollar smeergeld betaald om een betere testscore van een toelatingsexamen te krijgen voor haar dochter en die zo op een goed aangeschreven universiteit te krijgen.

De actrice maakte onderdeel uit van een groter schandaal, dat de FBI in maart 2019 aan het licht bracht. Via een tussenpersoon hadden tientallen ouders flink wat geld betaald om hun kinderen op prestigieuze Amerikaanse universiteiten toegelaten te krijgen. Ook Full House-actrice Lori Loughlin werd veroordeeld in de zaak. Zij had haar twee dochters op papier onderdeel laten uitmaken van een roeiteam, terwijl beide tieners die sport helemaal niet beoefenden.

Waar Loughlin lang haar onschuld vasthield, betuigde Huffman meteen spijt en kon daardoor snel haar straf uitzitten. Naast de twee weken gevangenis kreeg ze ook een werkstraf van 250 uur opgelegd en een boete van 30.000 dollar. Aan haar straf zat een jaar proeftijd vast, waarin ze het land niet mocht verlaten. Daarom moest ze haar paspoort inleveren. Volgens de New York Post heeft de reclassering inmiddels vastgesteld dat Huffman haar proeftijd zonder problemen is doorgekomen, en krijgt ze haar paspoort binnenkort teruggestuurd.