Johan Derksen: “Ik was niet doorgegaan met VI als John de Mol niet met contract had gewapperd’

Johan Derksen vindt het nog steeds ongeloofwaardig dat hij weer verder is gegaan met Veronica Inside. Bij Jinek vertelde hij gisteravond dat hij dat ook niet had gedaan als John de Mol hem daartoe niet had gedwongen.

“Bij de laatste vergadering zei ik: ik doe het niet meer, maar de volgende ochtend kreeg ik met John de Mol te maken. Die zegt: ik heb jouw contract hier voor me liggen.” Dat contract liep nog twee jaar en Derksen kon daar niet zomaar aan voorbijgaan. Hij vertelt dat De Mol zei: “Ik raad je aan om niet naar de rechter te gaan, want je wint het niet.”

Toen besloot Derksen zich daarbij neer te leggen. “Maar ik vind het heel vervelend dat ik er nog zit. Ik was er absoluut niet gaat zitten als John de Mol niet met dat contract gewapperd had.”