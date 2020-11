Prinses Diana-actrice The Crown naar ziekenhuis na opnames

Emma Corrin, de 24-jarige actrice die de rol van prinses Diana speelt in het nieuwe seizoen van de Netflix-serie The Crown, heeft in een interview met Glamour laten weten dat ze naar het ziekenhuis is gebracht na een opname in een zwembad in Spanje. Corrin was onderkoeld en vanwege haar astmatische problemen nam de crew geen enkel risico wat betreft haar gezondheid.

"Ik moest een scène opnemen in een ijskoud zwembad met mijn 'kinderen' William en Harry. Het was oprecht de meest zware opname die ik ooit heb gehad, omdat ik in de dagen daarvoor al een flinke verkoudheid had opgelopen. Het was zó koud dat ik mezelf letterlijk boven water probeerde te houden. En toen kwamen we er tijdens de opnames ook nog eens achter dat 'Harry' niet kon zwemmen," aldus Corrin.

Ze vervolgt: "We zouden die avond eigenlijk terugvliegen naar Engeland, dus gingen we daarvoor nog even langs het ziekenhuis om wat antibiotica te halen. De artsen deden een zuurstoftest bij me en zeiden daarna dat ze mij absoluut niet het vliegtuig lieten instappen. Mijn zuurstofwaardes waren veel te laag, wat leidde tot een ziekenhuisopname."

Toen het ziekenhuispersoneel eenmaal doorhad dat Emma 'prinses Diana' was, deden ze er alles aan om haar identiteit geheim te houden. "We weten dat jij deze rol speelt. Wil je dat we een papieren zak over je hoofd doen, zodat niemand je herkent?".

Voor Corrin was dat het moment waarop ze zich besefte hoeveel impact The Crown wereldwijd heeft. "Dan lig je daar volledig uitgeschakeld en snakkend naar adem. En dan maken volstrekt onbekenden zich zorgen om jouw privacy, terwijl het nog heel lang zou duren voordat het nieuwe seizoen zou worden uitgezonden. Dat deed wel iets met me."