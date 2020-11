Donald Trump chanteerde regisseur voor rol in Home Alone

Donald Trump heeft de regisseur van Home Alone gechanteerd om een rol te bemachtigen in de familiefilm uit 1992. Er mocht namelijk alleen worden gefilmd in zijn hotel The Plaza als hij zelf mee kon spelen. Het leverde hem uiteindelijk een ieniemienie rolletje op.

Het gaat om het tweede deel, Home Alone 2: Lost in New York. Daarin is de kleine Kevin in het hotel op zoek naar zijn ouders. Hij vraagt aan Donald Trump de weg naar de lobby. Die wijst hem de juiste richting. Om welgeteld één zin uit te mogen spreken, heeft Trump ‘een vies spelletje’ gespeeld aldus regisseur Chris Columbus.

Aan Insider vertelt hij dat hij de film mocht opnemen in het hotel. “Trump vond het goed en we betaalden de vergoeding, maar hij zei ook: De enige manier waarop je de Plaza kunt gebruiken, is als ik in de film zit,” klinkt het. “Toen we de film voor het eerst vertoonden, gebeurde er iets vreemds. Mensen juichten toen Trump op het scherm verscheen. Dus ik besloot hem in de film te houden. Maar hij kreeg die rol door pestgedrag.”