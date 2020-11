Duncan Laurence trad niet op bij Beau: “Ik had paniekaanvallen”

Duncan Laurence vertelde gisteravond bij Beau openhartig over zijn paniekaanvallen. De winnaar van het Eurovisie Songfestival kon gisteravond niet optreden in de talkshow vanwege zo’n aanval.

De Arcade-zanger denkt dat de coronacrisis de psychische problemen heeft aangewakkerd. “Het zijn geen zenuwen, ik ben niet zenuwachtig, maar soms kan ik ineens uit het niets een paniekaanval krijgen. Ik denk ook omdat er zoveel veranderd is en ineens staat het stil. Je moet daar weer op een andere manier mee omgaan. Als ik nu weer zou mogen optreden met publiek, dan is het weer in balans. Die balans mis ik nu,” zegt hij.

Duncan Laurence zou een nieuw nummer laten horen in de talkshow, maar besloot dat niet te doen. “Ik had vandaag last van twee paniekaanvallen. Meestal is zo’n aanval in tien, vijftien minuten weer weg. Vandaag was een rotdag, dat zeg ik eerlijk. Ik was bang dat er nu vanavond een derde paniekaanval aankwam. Ik weet niet waar het door getriggerd wordt, maar het geeft me rust dat ik gewoon aan tafel zit en niet hoef op te treden.”

Tijdens een alternatieve coronaproof variant van het Songfestival in mei had Laurence ook een paniekaanval waardoor hij besloot niet op te treden.