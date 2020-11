‘Prinses Eugenie verhuist naar Harry en Meghans Frogmore Cottage’

Het lijkt onwaarschijnlijker te worden dat Harry en Meghan voor langere tijd terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. De hertog en hertogin van Sussex hebben volgens Britse media besloten hun huis in Windsor, Frogmore Cottage, te delen met de zwangere prinses Eugenie en haar man. Zij zouden vrijdag zijn ingetrokken.

De hertog van Sussex en zijn vrouw, die naar Noord-Amerika zijn verhuisd, blijven wel financieel verantwoordelijk voor het onderkomen in Windsor en zullen er ook verblijven als zij het Verenigd Koninkrijk bezoeken. In Frogmore Cottage woonden Harry en Meghan, na hun verhuizing uit de Nottingham Cottage in Londen, samen met hun zoontje Archie.

Het is het tweede huis dat prinses Eugenie van haar neef Harry overneemt. Toen de hertog en zijn vrouw Londen verruilden voor Windsor, namen Eugenie en haar (inmiddels) echtgenoot Jack Brooksbank zich in Nottingham Cottage op het terrein van Kensington Palace in Londen. Frogmore is nu nog het enige officiële verblijf van Harry en Meghan in het Verenigd Koninkrijk.

Ophef

Het paar raakte eerder dit jaar in opspraak vanwege de dure verbouwing van Frogmore. Het optrekje werd voor miljoenen verbouwd, voordat Harry en Meghan er vlak voor de geboorte van Archie introkken. Voor de verbouwing werd belastinggeld gebruikt.

Toen Harry en Meghan begin dit jaar bekendmaakten een stap terug te doen binnen de koninklijke familie en naar Noord-Amerika te verhuizen, ontstond er in het Verenigd Koninkrijk ophef over het belastinggeld dat in de verbouwing was gestoken. In september werd duidelijk dat Harry en Meghan, die in de Verenigde Staten onder meer een lucratieve deal met Netflix hebben gesloten, de 2,4 miljoen pond uit eigen zak hebben terugbetaald.