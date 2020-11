Prins Bernhard jr is boos

Prins Bernhard van Oranje is niet te spreken over een woningplan van de PvdA. Die rept in haar verkiezingsprogramma van een prins Bernhard-belasting, bedoeld om huisjesmelkers aan te pakken, schrijft De Telegraaf.

„Met een ‘Prins Bernhard’-belasting worden pandjesbazen die vijf panden of meer bezitten verplicht om netjes inkomstenbelasting te betalen over de huurinkomsten en vermogenswinsten”, leest het programma. De partij wil zo speculeren op de woningmarkt ontmoedigen. „Woningen zijn om in te wonen, niet om te verzamelen.”

„Ik vind het vreemd dat een politieke partij mijn naam gebruikt in haar programma”, stelt Bernhard. „Daarnaast vind ik dat ze uit moeten gaan van hun eigen kracht en daarbij niet één persoon moeten betrekken. Los van het feit dat ze mijn naam gebruiken op basis van artikelen in de pers en niet de feiten.”