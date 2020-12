Anouk haalt in The Voice hard uit naar kandidaat én coach Jan: “Je praat veel te veel”

Anouk was tijdens The Voice gisteravond niet in een beste bui. Een kandidaat kreeg er flink van langs en ook medecoach Jan Smit moest het ontgelden.

Coaches Waylon, Ali B en Jan Smit waren allemaal onder de indruk van de 33-jarige Brenda Bee die het nummer There Must Be An Angel van Eurythmics ten gehore bracht. Anouk dacht daar anders over. “Ik vond het heel vermoeiend klinken allemaal. Dan kan je technisch wel zoveel in huis hebben, maar het deed me geen ene bal. En dan sla je toch echt de plank flink mis.”

De Haagse zangeres raast verder: “Ik begrijp er helemaal geen ene flikker van. Je hebt de verkeerde keuze gemaakt en dat is zonde. Want die technieken heb je allemaal, maar je hoeft ze niet alle veertig in één liedje te pleuren.” Als de kandidaat vervolgens iets te lang twijfelt over haar keuze voor een coach wordt ze opnieuw boos. “Jeetje, je praat echt veel te veel. Godzijdank dat je bijna klaar bent.”

Jan Smit durft tegen Anouk in te gaan. “Doe niet zo flauw. Wij praten toch ook niet door jou heen?” zegt hij. Waarop Anouk ook aan Jan een sneer uitdeelt: “Hou je bek Jan, het is gewoon vermoeiend dit.”