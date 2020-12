Miley Cyrus doet boekje open over drank- en drugsgebruik

In een interview met het tijdschrift Rolling Stone vertelt Miley Cyrus over haar veelvuldige drank- en drugsgebruik in 2018. Ze legt uit dat haar leven in de schijnwerpers niet vergelijkbaar was met haar leven achter gesloten deuren. "Het leek alsof ik een sprookje leefde, maar dat was niet het geval."

In die periode zegt ze veel geëxperimenteerd te hebben met verdovende middelen, maar het bracht geen bevrediging. Ze realiseerde zich dat het roer om moest en besloot ermee te stoppen, omdat ze geen lid wilde worden van de zogenaamde 27 Club. Dat is de naam voor een groep beroemde muzikanten die stierven op 27-jarige leeftijd.

Rond haar 26e verjaardag besloot Miley nuchter te worden. Tegen de tijd dat ze 27 werd, was ze "vrijwel volledig nuchter", maar ze geeft ook toe dat ze tijdens de pandemie een keer in de fout is gegaan met alcohol.

Toch is Miley niet van plan dat nog een keer te laten gebeuren. "Ik neem mijn mentale en fysieke gezondheid serieuzer dan ooit tevoren."