Wibi geschoffeert door M & Margriet

Wibi Soerjadi is woest nadat hij ‘slecht en respectloos’ werd behandeld door de redactie van talkshow ‘M’. Hij brengt vandaag zijn eerste kerstsingle uit maar werd door de talkshow flink aan de kant geschoven. ,,Ik ben verbijsterd over de wijze van handelen.”

Voor een artiest is het op de dag van het uitbrengen van iets nieuws zaak aan tafel te zitten bij een talkshow. In ruil daarvoor beloof je niet ook bij een ander programma aan te schuiven.De release van zijn eerste kerst single stond al maanden gepland, eveneens zijn optreden bij de talkshow van Margriet van der Linden. De redactie van de talkshow besloot op het laatst mogelijke moment Wibi’s optreden af te zeggen, waardoor hij ook geen tijd meer heeft een ander optreden te regelen. Hierdoor valt zijn publiciteitsplan rondom zijn eerste kerstsingle compleet in het water.

,,Terwijl alles dinsdag al was bevestigd. De release van de track is vandaag en dat moment komt niet meer terug. Ik heb begrip voor afzegging als het een gewoon aanschuif- of tafelgastmoment betrof of dat de actualiteit, politiek of Covid-19 aan de orde zou zijn, maar van dit alles was hier geen sprake”,

,,De manier waarop de redactie (behalve Bip) mij afzegde gebeurde met een dergelijk arrogante en neerbuigende houding dat ik nog steeds verbijsterd ben over deze wijze van handelen. Ik ben teleurgesteld en voel me slecht behandeld.”

,,Een redactielid zei zelfs dat dit de realiteit van talkshows op tv is. In mijn bijna veertigjarige carrière en ervaring met media, heb ik dit echter nog nooit op deze manier meegemaakt. Als dit werkelijk de realiteit is van de talkshow van nu, dan heb ik hier niets meer te zoeken.”

,,Ik zal en wil in ieder geval nooit meer in de talkshow M aanschuiven. Ik wil niets meer te maken hebben met deze talkshow.”