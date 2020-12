Bart en Sabine: we hadden geen seks in Big Brother-huis

De iconische liefdesscène tussen Bart en Sabine in de allereerste Big Brother in 1999 verliep heel anders dan veel mensen denken. De twee lagen "te rommelen" maar hadden geen seks, zo zeggen ze bijna 21 jaar later in een interview met AD Magazine.

"Je zag de dekens bewegen, en daarna zag je ons een sigaretje roken. Dat was het", aldus Sabine. "We lagen wel te rommelen, maar hebben het in die scène niet gedaan. De makers suggereerden dat door die scène met dat sigaretje erachteraan te monteren. Maar we rookten die nacht wel tien sigaretjes. Het was een vervelend, suggestief fragment waar ik nog lang last van heb gehad."

De destijds 25-jarige Sabine werd lange tijd "het matras van Tilburg" genoemd. "Dat was best gek, want mijn relaties duurden vaak best lang en ik was absoluut geen losbol. In het begin deed ik lacherig over die opmerkingen, maar mensen bleven maar doorgaan."

Door de gekte van Big Brother 1 stond het leven van Bart, die het eerste seizoen won, en Sabine lange tijd op zijn kop. "Als ik vooraf had geweten dat Big Brother zo'n impact zou hebben, had ik nooit meegedaan", zegt Bart. Dat geldt ook voor Sabine. "Iedereen had een mening over je, wilde iets van je. Op een gegeven moment weet je zelf niet meer wie je bent. Ik ben mezelf echt kwijt geweest. Ik werd wantrouwend, ook op liefdesgebied. Ik heb lange tijd bindingsangst gehad."

In januari keert Big Brother na jaren afwezigheid terug op de buis.