Een sinaasappel per dag als oppepper voor je brein? Nieuwe studie wijst op verrassend effect

Zou een simpel stuk fruit je mentale gezondheid kunnen verbeteren? Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het dagelijks eten van citrusvruchten zoals sinaasappels of grapefruits niet alleen je immuunsysteem ondersteunt, maar ook een bescheiden beschermend effect kan hebben tegen depressieve gevoelens.

Onderzoekers in de Verenigde Staten ontdekten dat mensen die dagelijks citrusvruchten eten, tot een vijfde minder risico lopen op symptomen van depressie. Deze opmerkelijke bevinding werd onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Microbiome. Het effect werd niet gezien bij ander fruit.

Wat je darmen met je hoofd te maken hebben

Centraal in dit onderzoek staat de zogeheten hersen-darm-as. In onze darmen leven talloze bacteriën die veel meer doen dan voedsel afbreken; ze communiceren ook met je hersenen en kunnen je stemming beïnvloeden. Al langer vermoeden wetenschappers dat voeding en psychisch welzijn hand in hand gaan, maar de biologische mechanismen daarachter worden nu pas echt duidelijk.

De onderzoekers baseerden hun bevindingen op data uit de Nurses’ Health Study II, een langlopend onderzoek onder meer dan 100.000 Amerikaanse vrouwen. Vrouwen die dagelijks een citrusvrucht aten, hadden een meetbaar lager risico op depressieve klachten. En één specifieke bacterie bleek daarbij een sleutelrol te spelen: Faecalibacterium prausnitzii.

Deze bacterie, kortweg F. prausnitzii, komt vaker voor in gezonde darmen en blijkt invloed te hebben op ontstekingsniveaus en de aanmaak van neurotransmitters die je stemming beïnvloeden, zoals serotonine. Via een biochemisch proces (het zogeheten SAMe-mechanisme) stimuleert de bacterie de productie van deze ‘gelukshormonen’.

Bij mensen met een depressie werd deze bacterie juist opvallend weinig aangetroffen. De onderzoekers vermoeden dat citrusvruchten de groei van deze gunstige darmbewoner bevorderen, al is nog niet duidelijk of dit het directe gevolg is van bijvoorbeeld vezels, flavonoïden of andere bioactieve stoffen in het fruit.

Geen vervanger, wel een mogelijke steun

Hoewel de uitkomsten veelbelovend zijn, waarschuwen de onderzoekers dat sinaasappels natuurlijk geen vervanging zijn voor professionele hulp of medicijnen. Toch kan het voor mensen die kampen met somberheid of stress zinvol zijn om te kijken naar wat voeding kan bijdragen. Zeker omdat een aanzienlijk deel van de mensen met depressie niet volledig herstelt met antidepressiva alleen.

Ook bij een aanvullende groep mannelijke deelnemers werden vergelijkbare effecten gezien, wat erop wijst dat het verband tussen citrusvruchten en stemming geen puur vrouwelijk fenomeen is.

Dus of je nu een winterdip wilt voorkomen, je hoofd wat rustiger wilt krijgen of gewoon wat energieker de dag wilt beginnen: dagelijks een sinaasappel kan een kleine stap zijn met mogelijk grote impact.