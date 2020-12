Youp: ik had ook oliedomme Mona Keijzer moeten bellen

Youp van 't Hek snapt "als geen ander" dat hij niet voor publiek zijn Oudejaarsconference mag spelen nu alle winkels, restaurants en theaters dicht moeten, zegt hij zaterdag in zijn column in NRC Handelsblad. Maar dat "prullenpaleis Action" wel toestemming kreeg om open te blijven, vindt hij onbegrijpelijk.

"Ik heb zelf ook de vraag gesteld of ik open mocht blijven. Voor de oudejaarsconference heb ik publiek nodig en ik had natuurlijk ook die oliedomme Mona Keijzer moeten bellen. In plaats van mijn brave briefje aan de immer principiële burgemeester Femke", schrijft hij in zijn column, waarmee hij doelt op het telefoontje dat zou hebben plaatsgevonden tussen de baas van Action en een ambtenaar van Economische Zaken.

"Begreep ook dat sommige mensen mijn vraag aan haar vooral arrogant vonden. Ik stelde hem echter niet afgelopen week, maar in de tijd van uitpuilende Ikea’s, overlopende Koopgoten, verstopte Kalverstraten en loeidrukke tuincentra. Mij leek 200 mensen in een zaal met 1700 stoelen niet zo’n probleem. In het licht van al die rookworstenverkopers die wel mochten."

Dat zijn verzoek inmiddels is afgewezen, snapt hij. "Zeker nu de rest ook dicht moet. Wat ik ga doen? Eerst in de rij staan bij de essentiële Gall&Gall om mijn dorst te lessen. Daarna in de rij bij de essentiële coffeeshop voor wat vrolijk makende pretsigaretjes. En dan ga ik verder denken", schrijft hij.

Vrijdag werd bekend dat Van 't Hek volgende week besluit of zijn conference op 31 december op televisie te zien is of niet. De cabaretier, voor wie het de tiende eindejaarsshow zou worden, gaf eerder aan niets te voelen voor een tv-registratie met weinig publiek. De show zou dan niet tot zijn recht komen.