Ik Vertrek-stel emigreerde drie keer in vier jaar. En is nu weer terug

Laurens en Brigitte, afgelopen zaterdag te zien in Ik Vertrek, hadden een droom: ze zouden ‘hè-hè-weekenden’ organiseren voor mensen die tot rust willen komen in de natuur. Eerst togen ze naar de Franse Ardennen, toen naar Duitsland om uiteindelijk in Spanje te belanden. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

De uitzending van zaterdag riep veel reacties op. Het opvallende koppel was in 2016 al te zien toen ze in Noord-Frankrijk een pand kochten voor hun retreatvakanties. Een stuk grond bleek verkocht aan de buurman, waardoor ze van de koop afzagen en het na een tussenstop in Haarlem opnieuw probeerden in Duitsland. De timmerman en de yogalerares hadden in no time weer een mooie woning in elkaar geklust.

Maar ze misten de zon en de ruimte om echt van start te kunnen gaan met hun bedrijf. Dus toen werd het Spanje. In een prachtige villa middenin de ruige natuur van Zuid-Spanje konden ze eindelijk hun droom verwezenlijken. Zaterdag was te zien hoe ze de eerste gasten ontvingen, waarmee ze yoga deden en op de mountainbike stapten.

Maar de coronacrisis maakte aan al het moois een eind. De twee belandden in een keiharde Spaanse lockdown en de gasten bleven weg. Zelf werden ze ongelukkig. “Honderd dagen opgesloten zitten op je terrein, zonder gasten, familie en vrienden is niet bevorderlijk voor het plezier in je bedrijf,” schrijven ze op de website van Avrotros.

Ze kregen nog wel Spaanse gasten, maar daar deden ze het niet voor. “Dat was niet de bedoeling van ons bedrijf. Verhuur vinden we te passief. Wij willen graag de retreats en sportweken voor gasten organiseren.” Toen in de tweede golf de maatregelen weer strenger werden, besloten ze hun biezen te pakken. “Nadat reizen wéér onmogelijk werd gemaakt waren we er klaar mee! We hebben ons huis verkocht en zijn nu druk aan het inpakken voor de verhuizing.”

Ze gaan terug naar Duitsland en op zoek naar een plek dichterbij huis voor hun ‘hè-hè-weekenden’. Maar met pijn in het hart. “Als we op de rotsen lopen, kijken naar de roofvogels in de lucht en luisteren naar de stilte om ons heen weten we dat dit een van de mooiste plekken is.”