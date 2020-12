Vertrouwen in Koning Willem-Alexander krijgt forse tik

Veel Nederlanders zijn hun vertrouwen in de koning kwijt. De (minstens) twee forse inbreuken op de coronamaatregelen worden hem aangerekend

Aan het eind van 2020 heeft minder dan de helft van de Nederlanders nog vertrouwen in koning Willem-Alexander. In april was dat nog 76 procent, blijkt uit een peiling van Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur.

Nederlanders zijn ook minder tevreden over het functioneren van de koning. In april was 67 procent (heel) tevreden met het functioneren van Willem-Alexander, nu is dat nog 51 procent.

Dit jaar oogstte de koning enkele keren forse kritiek. Op een vakantiefoto uit Griekenland werd geen afstand gehouden, en de aankoop van een dure speedboot in de coronacrisis viel ook niet goed.

De herfstvakantie in Griekenland was ‘niet verstandig’, vond driekwart van de ondervraagden.De reis werd afgebroken.