‘Trumps op zoek naar nieuw huis in Palm Beach’

Nu president Trump in januari het Witte Huis moet verlaten om plaats te maken voor zijn opvolger Joe Biden, zou zijn vrouw Melania naarstig op zoek zijn naar een nieuw onderkomen in Florida. Volgens Page Six wil de First Lady een huis vinden in Palm Beach, waar ze de afgelopen jaren meerdere malen verbleven op Mar-a-Lago, de privéclub die Trump daar bezit.

Omdat Trump een aantal jaar geleden een contract heeft ondertekend waarin staat dat Mar-a-Lago geen permanente woning mag zijn, hebben buren al geprotesteerd tegen een vast verblijf van de huidige 'First Family'. Maar volgens bronnen zou Melania het optrekje ook te klein vinden en zoekt ze naar iets groters in 'the sunny state'.

"Hoewel Melania de afgelopen maanden druk is geweest met het verbouwen van hun appartement op Mar-a-Lago, ziet het er niet naar uit dat ze hier permanent gaan wonen. Zij wil eigenlijk het liefst een huis waarin twee aparte huizen samen komen, zodat ze allebei hun eigen ruimte hebben maar toch onder een dak wonen. Ook om hun zoon Barron een plek te geven waar beide ouders samen zijn."

Trumps dochter Ivanka en haar man Jared kochten onlangs ook al een villa in Florida. Het paar schafte een pand van ruim 28 miljoen euro aan op Indian Creek Island, een van de meest gefortuneerde woongebieden in de staat.