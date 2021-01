Voor Tjitske Reidinga moet naakt ‘geen gedoe’ zijn

Voor de nieuwe serie De K is van Karlijn, die vanaf 6 januari te zien is bij Net5, neemt Tjitske Reidinga de hoofdrol op zich. Daar heeft ze niet lang over getwijfeld. "Toen ik de scripts las, kreeg ik een brok in mijn keel", vertelt de 48-jarige actrice aan het ANP. Maar de serie, die ze in samenwerking met Linda de Mol ontwikkelde, belooft een combinatie te zijn van zwaarte en lachen. "Een serie over kanker, leuk toch? Lekker licht thema", zegt Tjitske ironisch. "Maar zonder dollen de combinatie van het zware onderwerp en de humor in de serie sleept je er juist doorheen."

In de serie ontdekt hoofdpersonage Karlijn harde knobbels in haar borsten, wat later borstkanker blijkt. "Ze komt steeds meer op zichzelf te staan. Iedereen om je heen probeert het natuurlijk goed te doen, maar het is een heel pittig proces", vertelt Reidinga. "Je wordt langzaamaan helemaal in zo’n proces van ziek zijn gezogen." En dat vond ze interessant om te spelen.

Bovendien was het essentieel voor haar om een realistisch en puur spel neer te zetten. De actrice is daarom ook veel ontbloot te zien. "Naakt vond ik heel belangrijk, dat heb ik vanaf het begin af aan gezegd", zegt Reidinga stellig. "Als je een serie maakt over iemand die borstkanker heeft, moet je ook die borsten in beeld brengen. Als je een film maakt waarin iemand zijn been breekt laat je dat toch ook niet buiten beeld?"

Kwetsbaar

Dat naakt moet bovendien ook niet 'opgeschmuckt' of glamoureus zijn. "Je ziet gewoon de 48-jarige vrouw staan zoals ze is", vertelt ze. "Daar moeten we geen gedoe over hebben, niet gaan proberen te bedekken of extra mooi in beeld proberen te brengen. Het is gewoon iets wat aan je lichaam hangt." Dat betekent overigens niet dat ze het niet spannend vond. "Ik voelde me heel kwetsbaar maar ik hoop dat het misschien bevrijdend is voor vrouwen."

De actrice vond de scènes met de zoon van Karlijn, gespeeld door de 12-jarige Kit Verboom, heel bijzonder. "Die improviseerden we allemaal. We spraken af waar we ongeveer heen wilden en vulden de scènes zelf in", vertelt ze. Op die manier wordt het nog realistischer en echter, wat voor Reidinga essentieel is. "Het was heel bijzonder om voor een camera met een kind te improviseren, terwijl je zulke ingewikkelde thema’s als moederschap en ziekte behandelt."

Borstkanker

Reidinga zet zich in haar vrije tijd ook in voor borstkanker. Zo stond ze dit jaar op de campagnekalender van de Breast Care Foundation (BCF), een Nederlandse stichting die zich inzet voor betere borstkankerzorg en voor meer bewustwording van de ziekte. "Ik vind het zo erg dat het aantal borstkankergevallen zo toeneemt, met name onder jonge vrouwen", zegt ze. Ieder jaar krijgen nog 17.000 vrouwen de diagnose borstkanker en iedere dag sterven nog negen vrouwen aan deze ziekte, meldt BCF.

Corona baart haar dan ook zorgen. "Niet alleen de pandemie is schrijnend, maar ook het feit dat de drempel om nu naar de huisarts te gaan hoger is dan voorheen’, legt ze uit. "Denk niet dat je een zeikwijf bent als je voor een bobbeltje, of een stukje geïrriteerde huid bij de borst naar de dokter gaat. Je moet gewoon gaan."