Larry King (87) in het ziekenhuis met Covid-19

Presentator Larry King is opgenomen in het ziekenhuis. Hij is besmet geraakt met het coronavirus, meldt de site Showbizz 411. Het gaat al een tijdje niet goed met de gezondheid van het inmiddels 87-jarige televisie-icoon.

King, bekend van zijn talkshow Larry King Live op CNN, vocht de laatste jaren tegen prostaat- en longkanker. Hij heeft suikerziekte en werd getroffen door een hartaanval.

De talkshowhost ligt in een ziekenhuis in Los Angeles. Hij mag geen bezoek ontvangen.

Vrijdag werd bekend dat inmiddels 20 miljoen Amerikanen besmet zijn met het coronavirus.