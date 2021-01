‘Kim Kardashian en Kayne West gaan scheiden’

Kim Kardashian en Kanye West gaan scheiden volgens allerlei celebrity-sites .

De Keeping Up With The Kardashian-ster is “klaar” met de rapper, en het paar leefden de afgelopen maanden al gescheiden van tafel en bed.

“Ze brengen het nog niet naar buiten, maar ze zijn klaar”, zegt een bron. “Kim heeft Laura Wasser ingehuurd en ze zijn in gesprek over de voorwaarde van de scheiding.”

Wasser vertegenwoordigde Kim, 40, met haar scheiding van NBA-ster Kris Humphries, haar vorige man

“Ze schreeuwen het niet van de daken, maar het is voorbij. Kanye woont al een poosje op hun ranch in Wyoming, wat in eerste instantie bedoeld was om rust in de tent te krijgen. Hij heeft de kerstdagen ook niet met zijn familie in Los Angeles doorgebracht. Kim heeft hem lange tijd geholpen om te werken aan zijn mentale problemen, maar ze kan het niet meer,” aldus een bron.

Kanyes gooi naar het Amerikaanse presidentschap afgelopen zomer zou voor haar de druppel zijn geweest die de emmer deed overlopen. West barstte tijdens een campagnebijeenkomst in tranen uit en schreeuwde dat hij bijna zijn oudste dochter North (7) had vermoord, omdat hij wilde dat Kim de zwangerschap toentertijd zou afbreken. Ondanks deze publieke vernedering nam Kim het voor haar man op en vroeg via sociale media om rust voor hun gezin.

Kardashian zou graag met de kinderen in hun huis in Calabasas willen blijven wonen, hoewel dat officieel op Kanyes naam staat. “Kanye is klaar met de hele Kardashian clan en verblijft zelf het liefst in Wyoming. Hij kwam ook maar een dag opdagen bij het 4-daagse extravagante feest dat Kim voor haar 40e verjaardag gaf in oktober.”

Mochten de twee inderdaad gaan scheiden, dan is dat de derde scheiding voor Kim. Haar advocaat Laura Wasser stond haar ook bij toen zij en haar tweede echtgenoot Kris Humphries uit elkaar gingen. Daarnaast heeft Wasser onder meer Angelina Jolie, Britney Spears en Johnny Depp geholpen.