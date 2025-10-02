Ook 'gezonde' wierook zit vol kankerverwekkende stoffen: 'ronduit schokkend'

Verkopers pretenderen dat ze hoofdpijn verlichten, de spijsvertering ondersteunen en zelfs je kamer zuiveren. Maar niets is minder waar: wierookstokjes die worden aangeprezen als gezond, blijken volgens onderzoek van de Keuringsdienst van Waarde juist vol te zitten met kankerverwekkende stoffen.

In een laboratorium werden vijf populaire merken getest. In elk merk trof toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht minstens tien door de Wereldgezondheidsorganisatie aangemerkte kankerverwekkende stoffen aan. “Het is gewoon plantaardig materiaal wat je verbrandt en daar komen dus altijd dit soort stoffen bij vrij”, zegt hij.

Opvallend is dat er geen verschil bestaat tussen ‘natuurlijke’ en reguliere varianten. Wierook met het label puur natuur blijkt net zo schadelijk te zijn.

Genotoxisch

Vier van de vijf onderzochte merken durven zelfs te beweren dat je gezondheid er met sprongen op vooruit gaat als je de stokjes in de fik steekt. Zo zou wierook helpen tegen reuma, allergie en zou het verschillende ziektes. Wetenschappelijk bewijs hiervan ontbreekt volledig. Wel bevat de rook zware genotoxische stoffen die het DNA aantasten.

Het nieuwe meeroken

Volgens Van den Berg kan binnenshuis wierook branden worden vergeleken met meeroken. “Voor zwangere vrouwen, baby’s en kinderen is het extra schadelijk. Ronduit schokkend en wetenschappelijk onverantwoord”, waarschuwt de hoogleraar. Toch worden juist voor deze doelgroepen wierookproducten verkocht.

Regelgeving ontbreekt

Sommige verpakkingen waarschuwen voor ventilatie, andere noemen de stokjes ‘veilig om in te ademen’. Van den Berg noemt dat zorgelijk: “Door de Europese Food Safety Authority wordt in principe gezegd dat de blootstelling aan dergelijke kankerverwekkende stoffen, die het DNA aantasten, tot een minimum moet worden beperkt.”

Toezichthouder NVWA bevestigt aan de Keuringsdienst: “Er is bij wet niet geregeld dat je niet mag zeggen dat het gezond is, terwijl dat niet zo is.” Van den Berg besluit: “Door het belang van de verkoop worden klaarblijkelijk onvoldoende maatregelen genomen en dus kan dit gewoon gebeuren.”