Doe je hersenen een plezier en vermijd deze 7 gewoontes

Wil je lang scherp blijven en je hersenen gezond houden?
Vermijd dan deze zeven gewoontes
. Hieronder vertel ik in simpele taal waarom ze zo slecht zijn, en wat je beter kunt doen.
1. Te weinig slapen
Als je te weinig slaapt, kan je brein zich niet herstellen. Je onthoudt minder, je leert slechter en je bent sneller in de war. Probeer elke nacht 7 à 8 uur te slapen en leg je telefoon eerder weg voor het slapengaan.
2. Te veel stress
Stress is slecht voor je hele lichaam, maar vooral voor je hersenen
. Chronische stress verhoogt de kans op vergeetachtigheid en zelfs Alzheimer. Ontspan, beweeg, en neem af en toe pauze.
3. Te veel suiker en ongezond eten
Veel suiker en verkeerde vetten zijn giftig voor je hersenen. Het risico op geheugenverlies en dementie wordt groter. Een mediterraan dieet, met veel groenten, vis en gezonde vetten, is juist goed voor je hoofd.
4. Roken
Sigaretten maken je hersenen minder scherp. Door roken slibben bloedvaten dicht, waardoor je hersenen minder zuurstof krijgen. Stoppen helpt niet alleen je longen, maar ook je hersenen!
5. Alcohol drinken
Ook van alcohol worden je hersenen traag.
Zelfs als je maar een paar glazen per dag drinkt, neemt je leervermogen en geheugen af. Drink dus met mate.
6. Te veel zitten
Wie te veel zit, beweegt te weinig. Dit is slecht voor je brein: je geheugen en leervermogen gaan achteruit. Sta regelmatig op, ga wandelen of sporten – je hersenen worden er blij van.
7. Je hersenen te weinig gebruiken
Als je je hersenen niet prikkelt,
worden ze lui. Daag jezelf uit met lezen, puzzelen, een gesprek of het leren van iets nieuws. Zo houden je hersenen hun kracht.
Conclusie:
Wil je je hersenen een plezier doen? Slaap genoeg, eet gezond, rook niet, drink weinig alcohol
, beweeg elke dag, houd stress binnen de perken en blijf je hoofd gebruiken!