Doe je hersenen een plezier en vermijd deze 7 gewoontes

1. Te weinig slapen

Als je te weinig slaapt, kan je brein zich niet herstellen. Je onthoudt minder, je leert slechter en je bent sneller in de war. Probeer elke nacht 7 à 8 uur te slapen en leg je telefoon eerder weg voor het slapengaan.

2. Te veel stress

Stress is slecht voor je hele lichaam, maar vooral voor je hersenen . Chronische stress verhoogt de kans op vergeetachtigheid en zelfs Alzheimer. Ontspan, beweeg, en neem af en toe pauze.

3. Te veel suiker en ongezond eten

Veel suiker en verkeerde vetten zijn giftig voor je hersenen. Het risico op geheugenverlies en dementie wordt groter. Een mediterraan dieet, met veel groenten, vis en gezonde vetten, is juist goed voor je hoofd.

4. Roken

Sigaretten maken je hersenen minder scherp. Door roken slibben bloedvaten dicht, waardoor je hersenen minder zuurstof krijgen. Stoppen helpt niet alleen je longen, maar ook je hersenen!

5. Alcohol drinken

Ook van alcohol worden je hersenen traag. Zelfs als je maar een paar glazen per dag drinkt, neemt je leervermogen en geheugen af. Drink dus met mate.

6. Te veel zitten

Wie te veel zit, beweegt te weinig. Dit is slecht voor je brein: je geheugen en leervermogen gaan achteruit. Sta regelmatig op, ga wandelen of sporten – je hersenen worden er blij van.

7. Je hersenen te weinig gebruiken

Als je je hersenen niet prikkelt, worden ze lui. Daag jezelf uit met lezen, puzzelen, een gesprek of het leren van iets nieuws. Zo houden je hersenen hun kracht.