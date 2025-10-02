Hard tegen hard: Trump straft Democratische staten door 26 miljard aan fondsen te bevriezen

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft 26 miljard dollar aan fondsen bevroren die zijn toebedeeld aan door Democraten bestuurde staten. Trump doet dit om de Democraten, die hij verantwoordelijk houdt voor de donderdag ingegane overheidssluiting (shutdown), te straffen.

De bevroren programma's zijn onder meer openbaarvervoerprojecten in New York en groene-energieprojecten in zestien door Democraten geleide staten, waaronder Californië en Illinois. De programma's zijn eerder door het Congres toebedeeld aan de staten en staan los van de shutdown, die woensdag inging omdat Republikeinen en Democraten het niet eens konden worden over de overheidsbegroting.

Trump had in de aanloop naar de shutdown gedreigd dat hij de sluiting zou gebruiken om zijn politieke tegenstanders te straffen en zijn controle over de federale begroting, die volgens de Amerikaanse grondwet onder het Congres valt, uit te breiden.