Het wordt tijd dat tot je doordringt hoe slecht vlees eten eigenlijk is

Je denkt misschien: die paar karbonades die ik eet, wat kunnen die nou uitmaken voor de ramp die de aarde treft? Dat is - na al die jaren - tamelijk naïef.

The Guardian trok de handschoenen uit om duidelijk te maken dat vlees eten echt veel uitmaakt. Je eet namelijk niet alleen een stukje koe, maar ook een stukje Amazone-regenwoud, een deel van een uitgestorven soort.

Eerst maar wat ruwe cijfers:

Lamsvlees stoot per kilo voedsel 51 keer méér uit dan peulvruchten.

Binnen de totale CO2-uitstoot is circa 14,5% direct toe te schrijven aan vleesconsumptie.

Andere sectoren dragen als volgt bij: industrie 31%, elektriciteit 16%, verkeer 21%, overige sectoren 7%.

VOOR DE DETAILS: lees verder.

Er wordt veel gepraat over klimaatverandering en de rol van fossiele brandstoffen, maar één van de grootste bijdragers aan het probleem krijgt nauwelijks aandacht: vleesconsumptie. Volgens recente analyses, zoals die van T he Guardian en Sentient Media, is de productie van vlees verantwoordelijk voor bijna 60% van alle emissies uit de voedselsector. Toch noemt minder dan 4% van de klimaatnieuwsartikelen vlees of veeteelt als oorzaak van CO₂-uitstoot, terwijl juist dit een sleutelrol speelt in de crisis.

De gevolgen zijn niet te onderschatten. Het houden van miljarden dieren vraagt wereldwijd om enorme hoeveelheden land: liefst de helft van de bewoonbare aarde wordt ingezet voor landbouw, en daarvan is het grootste deel bedoeld als weiland of voer voor dieren. Dit leidt tot grootschalige ontbossing – elke zes seconden verdwijnt er ergens ter wereld een voetbalveld tropisch bos, en veel daarvan komt door onze honger naar vlees.

Daarnaast vallen runder- en lamsvlees extra zwaar. Rundervee produceert methaan, een broeikasgas dat 80 keer krachtiger is dan CO₂. Methaan uit de veeteelt versnelt de opwarming van de aarde vele malen sneller dan je met je dagelijkse energieverbruik ooit zou kunnen bereiken.

Veel mensen denken dat minder vlees eten weinig uitmaakt, maar het tegendeel is waar: gemiddeld eten mensen in rijke landen nog altijd dubbel zoveel rundvlees als daadwerkelijk duurzaam zou zijn. Elke stap naar minder vlees stuit op culturele weerstand, lobbygroepen en desinformatie, maar als we echt willen bijdragen aan een leefbare planeet, moeten we die eigen eetgewoonten onder de loep nemen. Maar als je trots bent op je elektrische auto en je eet vlees: voedsel stoot bijna evenveel CO₂ uit als vervoer.

Wanneer je een hamburger bestelt, eet je niet alleen een koe – je eet de aarde. Het is tijd dat je jezelf, je vrienden en je familie ervan doordringt: minder vlees eten is geen modegril, maar pure noodzaak voor het klimaat, de natuur en toekomstige generaties.