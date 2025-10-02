ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Het wordt tijd dat tot je doordringt hoe slecht vlees eten eigenlijk is

Klimaat, natuur en milieu
door Gerard Driehuis
donderdag, 02 oktober 2025 om 5:37
Scherm­afbeelding 2025-10-01 om 16.46.55
Je denkt misschien: die paar karbonades die ik eet, wat kunnen die nou uitmaken voor de ramp die de aarde treft? Dat is - na al die jaren - tamelijk naïef.
The Guardian trok de handschoenen uit om duidelijk te maken dat vlees eten echt veel uitmaakt. Je eet namelijk niet alleen een stukje koe, maar ook een stukje Amazone-regenwoud, een deel van een uitgestorven soort.

Eerst maar wat ruwe cijfers:

  • Lamsvlees stoot per kilo voedsel 51 keer méér uit dan peulvruchten.
  • Binnen de totale CO2-uitstoot is circa 14,5% direct toe te schrijven aan vleesconsumptie.
  •  Andere sectoren dragen als volgt bij: industrie 31%, elektriciteit 16%, verkeer 21%, overige sectoren 7%.
VOOR DE DETAILS: lees verder.
Er wordt veel gepraat over klimaatverandering en de rol van fossiele brandstoffen, maar één van de grootste bijdragers aan het probleem krijgt nauwelijks aandacht: vleesconsumptie. Volgens recente analyses, zoals die van The Guardian en Sentient Media, is de productie van vlees verantwoordelijk voor bijna 60% van alle emissies uit de voedselsector. Toch noemt minder dan 4% van de klimaatnieuwsartikelen vlees of veeteelt als oorzaak van CO₂-uitstoot, terwijl juist dit een sleutelrol speelt in de crisis.
Je eet niet alleen een stukje koe, maar ook een stukje Amazone-regenwoud, een deel van een uitgestorven soort.
De gevolgen zijn niet te onderschatten. Het houden van miljarden dieren vraagt wereldwijd om enorme hoeveelheden land: liefst de helft van de bewoonbare aarde wordt ingezet voor landbouw, en daarvan is het grootste deel bedoeld als weiland of voer voor dieren. Dit leidt tot grootschalige ontbossing – elke zes seconden verdwijnt er ergens ter wereld een voetbalveld tropisch bos, en veel daarvan komt door onze honger naar vlees.
7d7fa9b2
Daarnaast vallen runder- en lamsvlees extra zwaar. Rundervee produceert methaan, een broeikasgas dat 80 keer krachtiger is dan CO₂. Methaan uit de veeteelt versnelt de opwarming van de aarde vele malen sneller dan je met je dagelijkse energieverbruik ooit zou kunnen bereiken.
Veel mensen denken dat minder vlees eten weinig uitmaakt, maar het tegendeel is waar: gemiddeld eten mensen in rijke landen nog altijd dubbel zoveel rundvlees als daadwerkelijk duurzaam zou zijn. Elke stap naar minder vlees stuit op culturele weerstand, lobbygroepen en desinformatie, maar als we echt willen bijdragen aan een leefbare planeet, moeten we die eigen eetgewoonten onder de loep nemen. Maar als je trots bent op je elektrische auto en je eet vlees: voedsel stoot bijna evenveel CO₂ uit als vervoer.
Wanneer je een hamburger bestelt, eet je niet alleen een koe – je eet de aarde. Het is tijd dat je jezelf, je vrienden en je familie ervan doordringt: minder vlees eten is geen modegril, maar pure noodzaak voor het klimaat, de natuur en toekomstige generaties.

Lees ook

Wat is beter voor je hersenen: vega of vlees?Wat is beter voor je hersenen: vega of vlees?
Zijn vleesvervangers gezonder dan vlees? De voordelen van plantaardige burgers en bitterballenZijn vleesvervangers gezonder dan vlees? De voordelen van plantaardige burgers en bitterballen
Analyse: vleesvervangers voldoen steeds vaker aan Schijf van VijfAnalyse: vleesvervangers voldoen steeds vaker aan Schijf van Vijf
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

im-17260981 (1)

Dit vliegtuig zonder ramen (maar met uitzicht) wordt de nieuwe hype van de rijken

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

ANP-489952124

Er komt vanaf vandaag nieuwe benzine uit de pomp, dit merk je er zelf van

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

100731098_m

Dit is wat er gebeurt met je hersenen na vier dagen junkfood

Loading