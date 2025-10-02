Deze lichaamsgeur van vrouwen vinden mannen opwindend

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen rond hun ovulatie niet alleen vruchtbaarder zijn, maar ook aantrekkelijker ruiken voor mannen. Tijdens deze periode verandert de geur die vrouwen via hun oksels afgeven: deze wordt als aangenamer, minder zuur en zelfs meer “vrouwelijk” ervaren door mannen. Het bijzondere is dat mannen – vaak zonder het zelf te beseffen – gevoeliger zijn voor deze subtiele signalen en vrouwen in deze fase niet alleen aantrekkelijker vinden ruiken, maar ook aantrekkelijker beoordelen qua uiterlijk.

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift iScience, liet zien dat specifieke geurstoffen in het zweet van vrouwen juist rond hun vruchtbare dagen pieken. Als mannen deze geurstoffen opsnuiven, beoordelen zij niet alleen de geur als prettiger, ook daalt hun stressniveau meetbaar: het lichaam reageert door minder van het stresshormoon amylase af te geven. Zo lijkt de biologische communicatie tussen mannen en vrouwen sterker dan we vaak denken — het draait niet alleen om uiterlijk of karakter, maar ook om wat onze neus onbewust registreert.