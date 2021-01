Dr. Dre met hersenbloeding op IC

Zorgelijk nieuws voor Dr. Dre. De muziekproducer is met een hersenbloeding opgenomen op de intensive care afdeling van het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles. Volgens bronnen zou zijn toestand stabiel zijn, maar weten artsen nog niet wat de oorzaak is geweest van de bloeding, waardoor Dre meerdere testen moet ondergaan. Dit meldt TMZ.

De 55-jarige producer zou de hersenbloeding maandag hebben gekregen, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar blijft hij voorlopig.

Dr. Dre is momenteel in een moeizame scheidingsprocedure verwikkeld met zijn bijna ex-vrouw Nicole Young. De twee maakten in het voorjaar van 2020 bekend te gaan scheiden na 24 jaar huwelijk en bakkeleien sindsdien om geld. Volgens Dre waren ze op huwelijkse voorwaarden getrouwd en heeft Nicole daardoor geen recht op de helft van zijn vermogen. Nicole eist nu zo'n 1,8 miljoen euro alimentatie per maand, maar daar wil de producer niets van weten.

De zaak zou deze woensdag dienen bij de rechtbank in Los Angeles, maar logischerwijs kan Dr. Dre daar nu niet bij aanwezig zijn. Vermoed wordt dat de rechter de zaak doorschuift.