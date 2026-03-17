Toch iets mis met Diederik Gommers? Erasmus MC opent extern meldpunt voor werkcultuur ic-afdeling

Toen Nieuwsuur vorige week onthulde dat veel medewerkers van de IC van het Erasmusziekenhuis in Rotterdam zuchten onder het bewind van Diederik Gommers, haastte de directie het onder de tafel te moffelen. Er was niets aan de hand, en als er al iets aan de hand was, dan was het opgelost. Zoiets.

Maar er zijn kennelijk nieuwe inzichten ontstaan.

Het Erasmus MC gaat toch een "externe meldmogelijkheid" creëren waar medewerkers van de intensivecareafdeling anoniem hun ervaringen kunnen delen over de werkcultuur. Dat laat het ziekenhuis maandag weten

Het geeft nu wel aan dat "mogelijk niet alle medewerkers zich uitspreken". Wel herhaalt het ziekenhuis dat de patiëntveiligheid niet in het geding is geweest.

"Uit de recente berichtgeving in de media blijkt dat sommige (oud-)collega's zich niet of onvoldoende gehoord voelen of voelden, terwijl anderen hun zorgen niet hebben gedeeld. Dat raakt ons, want juist door signalen bespreekbaar te maken kunnen we samen leren en verbeteren", aldus het ziekenhuis in een verklaring.

De afdeling staat onder leiding van Diederik Gommers . Het Erasmus MC nodigt op korte termijn alle medewerkers van de ic uit om onder meer hun ervaringen te delen. Ook kunnen mensen "vertrouwelijk in gesprek met een onafhankelijke partij", waarbij mensen anoniem kunnen blijven.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is een onderzoek naar de werkcultuur begonnen, nadat die meldingen had gekregen. De inspectie verwacht de uitkomsten van het onderzoek later dit jaar.

Het ziekenhuis zelf geeft aan dat begin 2025 een extern onderzoek was gestart vanwege een klokkenluidersmelding, die voornamelijk ging "over het medisch-specialistische handelen op de IC Volwassenen". Toen is er een teamontwikkelingsprogramma gekomen voor alleen de medisch specialisten.