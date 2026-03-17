Een kort filmpje van Barack Obama heeft in de VS een storm aan speculatie ontketend. In een teaser van de Obama Foundation scrollt de oud‑president op zijn telefoon, kijkt even in de camera en spreekt over “unfinished business”, afgesloten met de boodschap “to be continued”. Op sociale media was dat genoeg om de hashtag “Obama 2028” te laten ontploffen.

Cryptische teaser zet sociale media in vuur en vlam

Met name op X gingen gebruikers los. Sommigen juichten een denkbeeldige derde termijn toe, anderen spraken schande van het idee dat Obama opnieuw het Witte Huis zou betreden. De begeleidende tekst bij de video – “Any guesses, fam?” inclusief oog‑emoji – was duidelijk bedoeld om het publiek aan te wakkeren tot raden, en dat lukte: de post werd miljoenen keren bekeken en gedeeld.

Toch schuurt de fantasie van een “Obama 2028” hard met de werkelijkheid. Juridisch is een comeback als president simpelweg onmogelijk. Het 22e Amendement van de Amerikaanse grondwet beperkt het aantal gekozen termijnen tot twee. Obama heeft zijn twee termijnen (2009–2017) al gehad en mag dus niet nogmaals als president gekozen worden, hoe groot zijn populariteit ook is. Om dit te veranderen zou de grondwet moeten worden aangepast, via een politiek vrijwel onhaalbare procedure.

Dat de geruchten nu zo snel aanzwellen, heeft ook te maken met de politieke sfeer in Washington. President Donald Trump heeft zelf meermaals hardop gespeculeerd over een mogelijke derde termijn voor zichzelf, wat het debat over termijnlimieten opnieuw heeft aangezwengeld. In dat klimaat wordt elke cryptische boodschap van een oud‑president meteen gelezen als een potentiële politieke zet.

Waarom “unfinished business” waarschijnlijk iets anders betekent

Meer voor de hand ligt dat Obama’s “unfinished business” verwijst naar zijn stichting en het Obama Presidential Center in Chicago, dat symbool staat voor zijn nalatenschap en maatschappelijke projecten. De teaser past in een communicatiestrategie die aandacht en donaties moet genereren, niet in een geheime presidentscampagne. Obama mag dan nog invloed hebben op het politieke debat, terugkeren als president kan hij niet – en dat weet hij zelf waarschijnlijk als geen ander.