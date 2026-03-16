Jan Smit en Liza Plat gaan scheiden. En Yvonne Coldeweijer weet meer

Heel Volendam is in rep en roer, want Jan Smit gaat scheiden. Volgens Yvonne Coldeweijer is er meer aan de hand dan dat hij en Liza Plat zat zijn van elkaar.

“Jan Smit heeft een ander”, zegt de roddelkoningin op haar juicekanaal. “Ik heb het van een zeer betrouwbare spion. Een Volendámse spion. Jan en Liza gaan scheiden, omdat Jan een nieuwe vlam heeft.”

En hoewel Coldeweijer normaal gesproken heel streng is voor vreemdgangers is er nu begrip: “Luister, deze Liza is dus echt een vréselijke meid, heb ik gehoord van mijn Volendamse spionnen. Vroeger op de middelbare school heeft zij echt meiden gepest en bedreigd en ze zeggen dus nu in Volendam dat zij de reden is dat Jan geen goede band meer heeft met zijn familie.”

“Hij en zijn zusje Monique zijn al jaren gebrouilleerd en ze zeggen dus dat dat vooral komt omdat Liza echt een stookmeid is. Nou is Jan ook niet bepaald een lieverdje. Van de veertien jaar dat ze getrouwd zijn, ging hij er - hmm, wat zal ik zeggen? - veertien vreemd”, aldus Coldeweijer. “Zal ik eens wat zeggen? Ongeveer bij elk reisje dat hij deed, elke opname in het buitenland, ging hij vreemd!”

Ze vervolgt: “Je hoeft het niet zielig te vinden hoor van die meid, want Liza was getrouwd en had al een kind toen ze aanpapte met Jan en zelf gewoon vreemdging, dus ja, het verdient elkaar. Zo kun je het ook een beetje zien, denk ik.”

“Zij heeft altijd geweten dat hij vreemdging en dat is nooit een reden geweest om het uit te maken, want Jan is een hele machtige persoon in Volendam en zij vindt het allemaal wel chill.”

“Maar goed, hij is nu dus degene die de scheiding heeft aangevraagd omdat hij dus verliefd is geworden op een ander. Wie de dame in kwestie is? Daar ben ik nog naar aan het speuren, maar het is zondagochtend en ik ben net terug uit Parijs.”