Mariniers op weg naar Iran: VS bereiden mogelijk grondoffensief voor

Politiek
door Redactie
dinsdag, 17 maart 2026 om 6:40
Amerikaanse mariniers zijn onderweg naar de regio rond Iran, waarmee de Verenigde Staten de militaire druk op Teheran fors opvoeren. De eenheid vertrekt vanaf het amfibische aanvalsschip USS Tripoli richting Perzische Golf en kan worden opgeschaald tot duizenden militairen, ondersteund door helikopters, F‑35-gevechtsvliegtuigen en MV‑22 Osprey-transporttoestellen.
Aanleiding is een grootschalige precisieaanval van de VS op het Iraanse olie-eiland Kharg, dat cruciaal is voor de export van Iraanse ruwe olie. President Donald Trump noemde de bombardementen “de krachtigste aanval in de geschiedenis van het Midden-Oosten” en waarschuwde dat hij een landing met grondtroepen niet uitsluit als Iran de scheepvaart in de Straat van Hormuz verder hindert.
Kharg geldt als economische levenslijn van de Islamitische Republiek, omdat een groot deel van de Iraanse olie-uitvoer via dit eiland loopt. Een mogelijke bezetting door Amerikaanse mariniers zou de Iraanse staatskas zwaar treffen, maar zou grote militaire risico’s met zich meebrengen, zoals Iraanse raketten, snelle aanvalsschepen en drones in de regio. Daardoor groeit de vrees dat de huidige escalatie kan uitmonden in een openlijke grondoorlog tussen de VS en Iran.

"Ik voorspelde de financiële crisis van 2008: nu ziet het er nog gevaarlijk uit"

Zes tekenen dat je intelligenter bent dan je denkt

Eerste cryptobedrijf op omvallen

Trump loopt blauwtje: ook Duitsland ziet geen rol voor NAVO in Straat van Hormuz

Testosteron voor meer seks en spieren: waarom zoveel vrouwen hun toevlucht nemen tot dit hormoon.

Echt waar: ouders naar rechter omdat zoon (9) een helft keeper moet zijn

