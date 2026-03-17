Wat te doen als je aldoor moet plassen?

overactieve blaas, zegt Daniela Schultz-Lampel tegen de Als je moet plassen is (normaal gesproken) je blaas vol. Maar ongeveer twaalf procent van de mensen heeft eenblaas, zegt Daniela Schultz-Lampel tegen de Suddeutsche Zeitung . De uroloog is directeur van het continentiecentrum in Villingen. Ze heeft elke dag te maken met patiënten die niet op tijd naar het toilet kunnen of er veel te vaak naartoe lopen.

Maar Schultz-Lampel maakt ook duidelijk dat zeven toiletbezoeken per dag net zo normaal zijn als een nachtelijk uitstapje. Als je vaker loopt, kan een maatbeker je vertellen of er iets niet klopt: 'Je kunt controleren hoeveel je plast', zegt Ricarda Bauer, hoofdarts bij de Urologische Klinik München-Planegg. 'Bij 400 milliliter mag je naar het toilet. Als er maar 150 tot 200 milliliter uitkomt, is er iets mis.'

Als je voortdurend moet plassen, kan dit wijzen op een overactieve blaas. Hier zijn enkele stappen en tips om hiermee om te gaan:

1. Voedingsinname controleren:

• Vermijd irriterende stoffen zoals alcohol en cafeïne, vooral ’s avonds.

• Vermijd het drinken van thee vlak voor het slapengaan.

• Probeer gewicht te verliezen als je overgewicht hebt, omdat een dikke buik op de blaas kan drukken.

2. Blaastraining:

• Probeer de drang om te plassen te weerstaan en niet meteen naar het toilet te rennen wanneer je de aandrang voelt.

• Oefen het aanspannen van de bekkenbodem om de drang te verminderen.

3. Medische opties:

• Als bovenstaande maatregelen niet helpen, kunnen artsen medicijnen voorschrijven die de blaasactiviteit reguleren. Deze medicijnen blokkeren bijvoorbeeld acetylcholine of stimuleren bèta-3-adrenoceptoren, die minder bijwerkingen hebben.

• In sommige gevallen kunnen injecties met botox in de blaasspieren of stimulatie van de blaassensoren met elektroden effectief zijn.

4. Bezoek aan de dokter:

• Als je vaak moet plassen, is het belangrijk om een arts te raadplegen om onderliggende oorzaken zoals ontstekingen, zenuwbeschadigingen, of andere medische aandoeningen uit te sluiten.

5. Gedrag en gewoonten aanpassen:

• Probeer te herkennen of je onbewuste gewoonten hebt die de frequentie van plassen verhogen en werk eraan deze te veranderen.

Deze stappen kunnen helpen de symptomen van een overactieve blaas te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Het is altijd aan te raden om medisch advies in te winnen als je vermoedt dat er sprake is van een overactieve blaas of als je last hebt van frequent urineren.