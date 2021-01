Britt Dekker betaalde geen belasting over paard dat ze van John de Mol kreeg. En dat mag natuurlijk niet

Britt Dekker kreeg voor vier programma’s die ze maakte voor John de Mol geen salaris, maar een paard, ter waarde van naar verluidt 4 ton. De constructie is zo opgezet dat ze geen belasting over het dier hoefde te betalen. Alleen is de Belastingdienst het daar (uiteraard) niet mee eens.

Gisteravond zei Britt bij Media Inside dat paard George op naam van Talpa is blijven staan, zodat ze er geen inkomstenbelasting over hoefde te betalen. Ze had het paard in bruikleen. “Het is middeleeuwse ruilhandel. Ik wilde gewoon dat paard en als ik geld had gekregen, dan moest ik daar zelf belasting over betalen en nu niet. Belastingtechnisch moest George op naam van Talpa blijven. We hebben wel een contract dat ik levenslang mag bepalen wat er met George gebeurt.”

Dekker vertelt verder: “Jullie denken dat ik nu iets zeg waar ik problemen mee krijg, maar we hebben al megaproblemen ermee, dus…” klinkt het openhartig, tot ze beseft dat ze beter niets kan zeggen: “Ik weet niet of het handig is om er meer over te zeggen.”