Actrices Sex & The City krijgen ruim 8 ton per aflevering

Het nieuwe avontuur dat Sarah Jessica Parker (55), Cynthia Nixon (54) en Kristin Davis (55) aangaan met And Just Like That..., het vervolg op de jaren 90 serie Sex & The City, is financieel zeer aantrekkelijk voor hen. De dames krijgen alle drie ruim 8 ton per aflevering uitgekeerd en daar bovenop komen dan ook nog eens hun verdiensten als uitvoerend producent. Dit meldt Variety.

Het feit dat het drietal weer in de rol kruipt van hun alterego's Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes en Charlotte York Goldenblatt zorgde voor veel enthousiaste reacties. Al waren veel fans ook teleurgesteld dat er geen plek meer is voor Kim Cattrall, die jarenlang de rol van Samantha Jones speelde. Fans vroegen zich af of de openlijke ruzies tussen Cattrall en Parker daar debet aan waren, maar dat ontkende 'SJP'.

HBO gaat in eerste instantie 10 afleveringen van 30 minuten maken van And Just Like That... De oorspronkelijke serie, gebaseerd op het gelijknamige boek van Candace Bushnell, was van 1998 tot 2004 te zien. Er werden in 2008 en 2010 al twee films als vervolg gemaakt.