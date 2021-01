Jort Kelder is heel tevreden over Jort Kelder

Jort Kelder heeft de nodige kritiek te verduren gekregen sinds hij samen met Welmoed Sijtsma Op1 presenteert. Zo deden zijn interviews met onder meer de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra en Thierry Baudet veel stof opwaaien. Zelf kijkt hij daar niet van op.

"Als je mij voor zo’n programma vraagt, moet je ook niet piepen als er rumoer komt", zegt Kelder in De Telegraaf. "Volgens mij doe ik vooral mijn werk, waar dan altijd weer iets op af te dingen is. Mijn aanvaring met de ambassadeur leidde tot loftuitingen uit linkse hoek, omdat de Trump-lakei werd ontmaskerd. Het optreden van Baudet en Van Haga bij Op1 leverde zowel woeste reacties van ’woke’ activisten op, die vinden dat de ’fascisten’ van Forum niet mogen worden uitgenodigd, als venijnige scheldpartijen uit rechts-populistische hoek, die weer menen dat ’het vriendje van Rutte’ - ik - hun Leider niet in de rede mag vallen."

Hoewel de presentator Baudet goed kent, is dat volgens hem geen reden de politicus niet uit te nodigen voor het programma. "Volgens mij zijn er wel meer journalisten die innige of tenminste vriendschappelijke banden met allerlei machthebbers hebben, maar tóch hun werk doen. Aan al die kletsmajoors die mij vermeende partis pris aanwrijven, zeg ik: graag de voorbeelden. Ik heb anderhalf jaar Buitenhof gepresenteerd, een tv-monument van de linkse intelligentsia, maar nooit één klacht over partijdigheid gekregen."

Als de coronapandemie voorbij is, hoopt Kelder naast Op1 ook weer aan de slag te gaan met een vervolg op zijn programma Hoe heurt het eigenlijk? "Verreweg het leukste en meest bevredigende wat ik heb gemaakt", zegt hij. "Ach, ik mis die wereldjes van elitairen en excentriekelingen."