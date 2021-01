‘Commander in Cheat’, zo vals golft Trump

Rick Reilly, een beroemde Amerikaanse columnist, kon dertig jaar geleden zijn ogen niet geloven toen hij voor het eerst met vastgoedman Donald Trump een rondje liep. ‘Die man deed mislukte slagen opnieuw alsof het niets was, zonder mij te vragen of ze te tellen uiteraard. Hij schopte zijn bal steeds van het hoge gras van de rough op, het korte gras van de fairway. Ik speel nu 50 jaar en de enige speler die ik ken die dat doet staat op de cover van mijn boek. Trump doet dat zo vaak dat zijn caddy’s hem Pele noemen’, zegt hij in een stuk in De Volkskrant.

‘Toen zijn bal op een onmogelijke plek in het gras lag op meters van de cup, zei hij ‘die maak ik wel’, pakte zijn bal op en noteerde één slag. Normaal gesproken vráág je je tegenstander zoiets als je bal vlak bij de hole ligt en niet te missen is. Het werd op een bepaalde manier zelfs leuk, dat schaamteloze, voortdurende valsspelen van hem. Dat was een mythe, maar ik zag het nu met eigen ogen.’

‘Dat gaat veel verder dan dat je niet tegen je verlies kunt’, legt Reilly uit. ‘Over alles wat je in getallen kunt uitdrukken liegt hij: zijn baanscores, zijn golfhandicap, maar ook over de ranking van zijn golfbanen, hoeveel die waard zijn, hoeveel hij erin belooft te investeren.’

Trump is niet eens een slechte golfer. Dus waarom doet hij dit? In ieder geval heeft hij zijn reputatie in de sportwereld volledig verpest. Hij doet het omdat hij er niets aan kan doen. Hij moet altijd en overal de beste zijn. Als hij dat niet is, lijdt hij in pijn. Om dat te omzeilen, speelt hij vals.