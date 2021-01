Philip Freriks krijgt maandag al coronavaccinatie

Philip Freriks krijgt maandag al het coronavaccin. Dat vertelt de Slimste Mens-presentator aan Shownieuws. "Aanstaande maandag krijg ik m'n eerste prik, maar dat is hier in Frankrijk", vertelt de 76-jarige Freriks.

Philip woont en werkt in Frankrijk. Hij moet voor een belangrijke afspraak in Parijs zijn en krijgt daarom in Frankrijk het vaccin. "En dan een paar weken later de tweede. Dan heb ik ze gehad en dan loop ik minder risico neem ik aan, want daarvoor doe ik het."

Daarmee is Freriks een stuk eerder aan de beurt dan zijn Nederlandse leeftijdsgenoten. Volgens de planning van de Rijksoverheid krijgen thuiswonenden ouder dan 75 jaar pas rond maart hun eerste prikje.