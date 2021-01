Privégegevens misdaadjournalisten op straat door datalek GGD

Privégegevens van diverse BN'ers, waaronder misdaadjournalisten John van den Heuvel en Peter R. de Vries, liggen op straat door een datalek bij de GGD. Dat meldt RTL Nieuws maandag. Twee GGD-medewerkers zijn opgepakt omdat zij adressen en BSN-nummers van mensen verhandelden die zich op het coronavirus hebben laten testen.

Dit ligt zeker in het geval van de twee misdaadjournalisten heel gevoelig. De Vries wordt al jaren beveiligd door de politie. In RTL Boulevard reageerde de misdaadjournalist. "Je zou verwachten dat dit soort gegevens veilig zijn bij de overheid, maar dat is dus niet zo", constateerde hij.

Ook John van den Heuvel noemt het "ontluisterend" dat zijn privégegevens op straat liggen. "Ik heb niet de illusie dat criminelen niet achter mijn woonadres kunnen komen, maar het wordt ze zo wel heel makkelijk gemaakt", meldt hij in een reactie tegen RTL Nieuws.

De GGD-medewerkers zijn een 23-jarige man uit Alblasserdam en een 21-jarige man uit Heiloo. RTL Nieuws ontdekte vrijdag dat persoonsgegevens uit de GGD-systemen te koop werden aangeboden op chatapp Telegram. De zender waarschuwde de politie en de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Op zaterdag werden de twee medewerkers opgespoord en opgepakt.