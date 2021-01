Alberto Stegeman heeft spijt van ontboezeming over toiletbezoek: ‘Ik schaam me diep’

Alberto Stegeman was te gast in Dit was het nieuws. Daar vertelde hij over zijn nervositeit vlak voor de confrontatie met een oplichter of stalker. Die spanning slaat altijd op zijn maag en dan moet hij plots heel nodig naar het toilet. Een keer ging hij zelfs in de bosjes, onthult de misdaadjournalist.

“De hele dag zit je daar met zijn allen. Je kunt ook niet plassen, dus ik drink amper water,” legt hij uit. “Ik maak alleen een klein beetje mijn lippen nat. Je wilt niet naar buiten. En dan komt de spanning van het moment, dan gaan we het doen en dan… dan moet ik.’’

Één keer haalde hij het toilet niet meer. “In april komt er een aflevering van Undercover in Nederland met een aanhouding. 20 minuten voor de opname ben ik uit de auto gestapt. De politie was erbij. Ik zei: ik moet nu. Toen ben ik uit de auto gesprongen, een bosje in gelopen. Toen heb ik daar gepoept. Daarna ben ik weer teruggegaan naar de auto en heb ik die gast laten aanhouden.’’

Later krijgt Stegeman een beetje spijt van zijn ontboezemingen. “Ik schaam me diep’’, zegt hij. “Ik heb altijd gezegd tegen mijn collega’s: je mag tegen niémand dit verhaal vertellen.’’