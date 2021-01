Hondenbescherming vindt dat Gordon moet stoppen met internetserie: ‘Hondje krijgt veel te weinig zuurstof’

De hondenbescherming in Nederland roept Gordon op om te stoppen met zijn internetserie waarin hij met hondje Toto op pad gaat om mensen in coronatijd op te vrolijken. Het dier zou rust moeten krijgen, omdat het veel te weinig zuurstof binnen krijgt.

De hond behoort tot een doorgefokte soort met veel te platte neus, waardoor hij geen open neusgaten heeft. Sinds 2019 is het in Nederland verboden om zulke dieren te fokken. “Wij zien op basis van de vele filmpjes en foto’s dat de fokker van dit hondje zich niet aan alle regels heeft gehouden”, zegt de Koninklijke Hondenbescherming tegen het AD. “Het hondje heeft een veel te platte en korte neus met geen natuurlijke holte. Dat is zorgwekkend, omdat het beestje nu te weinig zuurstof binnenkrijgt.”

Gordon reageerde woedend in een Facebook-video: “Ik word er zó moe van, echt. Zo’n beestje dat gewoon helemaal gezond is en goed is. Ik zweer je, soms denk ik wel eens: wanneer doe je het nou goed? Jonge, jonge, jonge. Gewoon geen woorden voor, echt. Daar lusten de honden geen brood van. Get a f*cking life, echt. De Koninklijke Hondenbescherming… Nou, echt, lik mijn reet!”

Maar Dier & Recht valt de Hondenbescherming bij. “Op de foto’s en in de video’s is te zien dat de arme Toto geen open neusgaten heeft. Dat betekent dat het hem moeite kost om lucht binnen te krijgen”, schrijft dierenarts Kelly Kessen. “Ook is te zien dat het arme diertje scheel kijkt. Dit komt door het tekort aan ruimte in de korte schedel. De ogen passen niet in de te ondiepe oogkassen. Daardoor kijken Franse bulldogs vaak scheel, en hebben ze oogzweren.”