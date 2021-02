Huiveringwekkende details over mishandeling door Marilyn Manson: ‘Hij dreigde me te vermoorden’

Actrice Evan Rachel Wood vertelde al in 2018 tegen het Amerikaanse Congres over hoe ze in het verleden misbruikt en mishandeld werd. Toen noemde ze de naam van de dader niet. Afgelopen week deed ze dat wel: het was haar ex-verloofde Marilyn Manson, die haar stroomstoten uitdeelde, verkrachtte en dreigde haar te vermoorden.

In het Congres kwam de Westworld-actrice op voor de rechten van verkrachtingsslachtoffers. Toen al verhaalde ze over hersenspoeling, verkrachting en doodsbedreigingen. Nu brengt ze ook details naar buiten. “Hij brak me door me uit te hongeren, niet te laten slapen en mijn leven te bedreigen, soms met wapens, waardoor ik hevige paniekaanvallen kreeg en nauwelijks kon ademen of niet meer kon stoppen met trillen”, zei ze. “Als ik probeerde te slapen, gooide hij spullen naar me of droeg hij me op drugs te gebruiken, waardoor ik gedesoriënteerd raakte en wakker bleef, soms wel dagen.”

“Hij dwong me dingen te doen rond angst, pijn, marteling en vernedering en dat filmde hij. Pas als het klaar was, mocht ik slapen. In sommige tapes is te horen hoe hij dreigt mij te vermoorden, mijn vrienden of mijn familie. Hij dreigde de beelden te lekken, om me stil te houden.”

Stroomstoten

Ze ontmoette de zanger in 2006 en bleef uiteindelijk tot 2010 bij hem. “Ik heb meermaals de moed verzameld om weg te gaan, maar dan belde hij meteen talloze keren mijn huis en dreigde hij zichzelf van het leven te beroven. Één keer ging ik terug om de boel tot bedaren te brengen en toen dreef hij me in de hoek van onze slaapkamer en vroeg hij me te knielen. Toen bond hij mijn handen en voeten vast. Toen ik vastzat, sloeg hij me en gaf hij schokken aan gevoelige delen van mijn lichaam met een stroomstootseksspeeltje.”

Manson ontkent alle aantijgingen.