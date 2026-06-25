Wat verdient een scheidsrechter op het WK?

Een scheidsrechter op het WK verdient in totaal al snel tussen de 80.000 en 250.000 euro per toernooi, afhankelijk van ervaring en het aantal wedstrijden dat hij fluit. Hoofdscheidsrechters ontvangen een vaste startpremie, plus een bonus per wedstrijd en extra’s voor duels in de knock-outfase en de finale.sportnieuws+2

Startgeld en wedstrijdpremies

De vaste startpremie voor een hoofdscheidsrechter ligt rond de 70.000 tot 100.000 dollar per WK, omgerekend ongeveer 60.000 tot 90.000 euro. Daar bovenop komt een wedstrijdpremie die bij recente WK’s varieert van zo’n 2.000 tot 6.500 dollar per groepswedstrijd, met hogere bedragen in de latere rondes. Een arbiter die meerdere groepsduels en een paar knock-outwedstrijden krijgt, tikt daarmee gemakkelijk de grens van een ton aan.

Toparbiters en finale

Voor de absolute toparbiters, die vaak worden aangewezen voor kwartfinales, halve finales en mogelijk de finale, kan de totale vergoeding oplopen tot ongeveer 200.000 à 250.000 euro per toernooi. Hun pakket bestaat uit een hogere startpremie, meer wedstrijden en extra bonussen voor de belangrijkste duels. Daarmee behoren WK-scheidsrechters tot de best betaalde officials in de sportwereld

Assistenten en VAR

Assistent-scheidsrechters en VAR-officials verdienen minder dan de hoofdscheidsrechters, maar nog altijd stevige bedragen. Hun startpremie ligt doorgaans rond de 20.000 tot 25.000 dollar, met enkele duizenden dollars per wedstrijd. Over een volledig toernooi kan hun vergoeding zo oplopen tot grofweg 30.000 tot 70.000 euro.

Geen officiële transparantie

De wereldvoetbalbond publiceert geen officiële salarislijstjes, waardoor de genoemde bedragen afkomstig zijn uit betrouwbare schattingen, lekken en eerdere toernooien. Toch laten de beschikbare cijfers een duidelijk beeld zien: wie op het hoogste podium fluit, wordt daar ook naar betaald.