ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

SpaceX stort neer, musk geen biljonair meer

Economie
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 19:31
bijgewerkt om woensdag, 24 juni 2026 om 19:32
anp240626209 1
 De aanzienlijke koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Volgens de rijkemensenlijst van persbureau Bloomberg is zijn vermogen nu 957 miljard dollar, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is.
SpaceX haalde eerder deze maand bij een recordbeursgang 75 miljard dollar op, waarbij Elon Musk de eerste persoon op aarde werd met een vermogen boven de 1000 miljard dollar. Doordat Musk een belang van grofweg 40 procent heeft in het bedrijf, hebben koersbewegingen van SpaceX op de beurs veel invloed op zijn vermogen.
De rijkdom van Musk, die ook veel aandelen in autofabrikant Tesla bezit, is nog altijd veel groter dan die van nummer 2 op de rijkenlijst van Bloomberg. Dat is de medeoprichter van Google Larry Page, met een geraamd vermogen van 297 miljard dollar.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2685461775

Zoveel verdient een 65+ gemiddeld in 2026

shutterstock_2755132355

Griekenland is geweldig. Behalve voor de Grieken

ANP-561426871

VVD en CDA zakken mijlenver weg: “Als liberaal vind ik dit een hele nare peiling”

104964411_m

Geen FOMO maar JOMO: steeds meer mensen worden gelukkig van afzeggen

18458810 m

Zo ga je om met vrienden die complottheorieën delen

shutterstock_2645314151

Als het erg heet is, word je van je ventilator nog warmer.

Loading